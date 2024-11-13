У Рівному судитимуть зловмисників, які підпалили автомобілі військових
Викрили двох спільників працівники карного розшуку спільно зі співробітниками СБУ. За скоєне фігурантам загрожує до десяти років в’язниці.
Правоохоронці з’ясували, що один із чоловіків через телеграм-канал отримав замовлення підпалити два автомобілі, що належать військовослужбовцям ЗСУ. За роботу «замовники» обіцяли гарно заплатити. До виконання злочину чоловік залучив свого знайомого.
Зловмисники заздалегідь підготували легкозаймисту речовину й спочатку підпалили автомобіль «Volkswagen T4», а наступного дня – «Hyundai SantaFe». Мінівен вогонь пошкодив частково, а кросовер — знищив повністю.
Оперативники Головного та районного управлінь спільно із працівниками кримінального аналізу та СБУ регіону затримали зловмисників. Ними виявилися 39 та 33-річні жителі Рівненського району, які переховувалися від правоохоронців в одному з селищ.
Слідчі СБУ за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також за умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України) повідомили фігурантам про підозру.
Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у виді тримання під вартою. Наразі матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції в Рівненській області
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