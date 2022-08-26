У Рівному викрили злочинну групу шахраїв

Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно учасників злочинної групи, які вводили в оману людей та шахрайським шляхом отримували кошти від рівнян (ч. 2 ст. 190 КК України).

Так, слідством встановлено, що організувала і налагодила аферу поки невстановлена слідством особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області. Саме ця людина координувала злочинну діяльність, визначала роль співучасників, шукала жертв та розподіляла кошти, здобуті злочинним шляхом.

Виконавцями у цій схемі були рівнянка, здолбунівчанин, житель Рівненського району та ще двоє осіб, які утримуються в слідчому ізоляторі. Між усіма учасниками злочинної групи були чітко розподілені ролі та узгоджені дії, спрямовані на заволодіння чужим майном.

Зловмисники працювали за відпрацьованою історією «Ваш родич потрапив у ДТП». Так, з червня по серпень цього року жертвами шахрайських схем стали рівняни, яким телефонував нібито медпрацівник, повідомляв про травмованих у ДТП рідних або близьких, яким потрібна термінова операція та певна сума на її проведення. За коштами зловмисники одразу приходили до помешкань.

Правоохоронці задокументували вісім фактів такої злочинної діяльності. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже два мільйони гривень.

Під час обшуків у фігурантів провадження – у СІЗО, а також за місцями проживання спільників вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність цих осіб.

Усім п’ятьом особам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, одному з них обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із електронним засобом контролю, вирішується питання обрання запобіжних заходів іншим співучасникам.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури