У Рівному взяли під варту двох підозрюваних у розбійному нападі на працівницю аптеки

За результатами проведених розшукових заходів, 18 червня, поліцейські викрили та затримали в Хмельницькому ще одного співучасника злочину — 36-річного рівнянина. Його та 34-річного дубенчанина заарештували.

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку 16 червня вони звернулися до працівниці аптеки на вулиці Дубенській із проханням надати першу медичну допомогу. Оскільки нога в одного із них була у крові, 19-річна провізорка впустила їх у приміщення. Утім, погрожуючи їй ножем, чоловіки заволоділи грошовими коштами в сумі майже 18 тисяч гривень та втекли.

Одного із них працівникам Рівненського районного управління поліції вдалося розшукати та затримати за кілька годин. Іншого — 36-річного жителя Рівного поліцейські виявили у Хмельницькому.

Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали його у порядку статті 207 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловік пояснив, що після скоєного злочину поїхав на Хмельниччину до знайомих. Рівнянин неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки, шахрайство та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, обом зловмисникам уже повідомлено про підозру.

Сьогодні, 18 червня, Рівненський міський суд задовольнив клопотання слідчої та обрав обом підозрюваним запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області