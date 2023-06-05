У Рівному жінка прокурора побила сусідського хлопчика

До поліції із заявою звернулась рівнянка, яка повідомила, що пообіді 1 червня в під’їзді будинку по вулиці Буковинській у Рівному виник конфлікт між її малолітнім сином та їхньою сусідкою, мешканкою цього ж будинку. У ході сварки жінка спричинила тілесні ушкодження 12-річному хлопчику.

Поліцейські РУП ГУНП в Рівненській області зареєстрували кримінальне провадження за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень малолітньому рівнянину (ч. 1 ст. 125 КК України), процесуальне керівництво у цьому провадженні доручено Рівненській окружній прокуратурі.

Встановлено, що фігурантка – дружина заступника керівника Рівненської обласної прокуратури. Аби врегулювати потенційний конфлікт інтересів та унеможливити вплив прокурора на слідство, наказом керівника обласної прокуратури цього заступника усунуто від виконання повноважень з питань контролю за ефективністю здійснення органами прокуратури нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Наразі тривають слідчі дії за участі заявниці та потерпілого хлопчика. У ході досудового розслідування будуть перевірені всі обставини події, викладені у заяві, та надана відповідна правова оцінка.

Зі свого боку прокуратура виступає за повне і неупереджене розслідування усіх обставин вказаного злочину. У разі доведення вини кожен має понести заслужене покарання, незалежно від посад їх рідних та близьких. Перед Законом усі рівні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури