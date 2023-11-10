У розтраті бюджетних коштів підозрюють директора спортшколи у Дарницькому районі столиці

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи за фактом розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем ( ч. 2 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, директор спортивної школи уклав договори із підрядною організацією на поставку борцівського килиму з матами, гімнастичних канатів, а також канатів для кросфіту. Факт виконання умов договорів підтверджується підписом замовника у видаткових накладних. Проте спортивні товари на суму 144 тис грн поставлені не були.

Протиправні дії директора були викриті під час проведення інвентаризації, у ході якої встановлено відсутність замовлених спортивних товарів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Дарницького ГУНП в місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури