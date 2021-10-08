У розтраті майна на ₴9 млн. підозрюється директор товариства на Тернопільщині

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури директору товариства повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, керівник сільськогосподарського підприємства з Черкащини, орендуючи складські приміщення на Тернопільщині, з вересня 2019 року по січень 2020 року отримав від суб’єкта господарювання на відповідальне зберігання близько 4 тис т зерна сої на загальну суму понад 27 млн грн. Воно було призначене для експорту за кордон. Проте частина сої — понад 1,4 тис т, яку залишили на відповідальному зберіганні товариства, була вивезена зі складських приміщень та розтрачена директором.

Сума збитків становить понад 9 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури