У селі Нове Давидково водій автомобіля «Skoda» вбив велосипедиста

У селі Нове Давидково Мукачівського району водій автомобіля «Skoda» здійснив наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм 44-річний чоловік помер на місці події. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження. У справі триває слідство

Вчора, 7 травня, близько 15:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП у селі Нове Давидково Мукачівського району.

На місце події прибули співробітники місцевого районного управління поліції та слідчі Головного управління поліції області. В ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили попередні обставини аварії.

Відомо, що 20-річний водій автомобіля «Skoda», рухаючись населеним пунктом по вул. Духновича, допустив наїзд на велосипедиста, який, зі слів свідків, раптово змінив напрямок руху зліва направо по ходу руху автомобіля.

Від отриманих травм 44-річний місцевий житель загинув на місці події. Водія автомобіля освідчили — за кермом чоловік перебував тверезим.

Транспортні засоби поліцейські вилучили і помістили на арешмайданчик.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого). Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області