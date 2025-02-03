У Словаччині побили до смерті українця

У столиці Словаччини Братиславі невідомі побили до смерті бездомного українця. Українське МЗС вимагає неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N та заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Як повідомляється, інцидент стався біля торгового центру Nivy у Братиславі. Там чоловіка спіймали на крадіжці в магазині одягу New Yorker. Запис із камери відеоспостереження показав, що його били в кімнаті за магазином.

З тяжкими травмами голови й тіла українця доправили в лікарню, де він помер 31 січня. Медики встановили, що чоловік міг отримати травми внаслідок нападу озброєних людей.

За інформацією ЗМІ, є підозра, що на чоловіка напали співробітники приватної служби безпеки та патруль поліції з Ружинова.

Наразі поліція Словаччини розглядає кілька версій смерті громадянина України.

Реакція МЗС України

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі.

“Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності”, – зазначив міністр.