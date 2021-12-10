У справі «Укртелефільму» з’явилися нові підозрювані

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

8-9 грудня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили чотирьом особам про підозру у завданні понад 67,73 млн грн збитків державному підприємству «УСТФ «Укртелефільм».

Йдеться про*:

заступника Голови Держкомтелерадіо (2016-2020 рр);

колишнього генерального директора* ДП «УСТФ «Укртелефільм» (2016-2017 рр);

заступника директора приватної компанії;

колишнього керівника юридичної служби ДП «УСТФ «Укртелефільм» (2015-2016 рр).

Таким чином, кількість осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, зросла до восьми. Стосовно трьох із них справа слухається у Вищому антикорупційному суді. Один підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку – стосовно нього триває екстрадиційна процедура.

За версією слідства, впродовж 2017-2018 років, керівники «Укртелефільму» у змові з колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства, приватними особами та заступником Голови Держкомтелерадіо відчужили на користь приватної компанії (ТОВ «Лодокс») майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у місті Києві. Продаж майна здійснили з численними порушеннями процедури відчуження державного майна, зокрема, без погодження з органом управління — Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. У результаті державі в особі ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» спричинено тяжких наслідків. Злочин розкрито на стадії легалізації об’єктів нерухомого майна.

В лютому-березні 2019 року НАБУ та САП встановили чотирьох ймовірних учасників злочину та повідомили їм про підозру. За півроку потому розслідування стосовно трьох із них закінчили.

Матеріали, зібрані детективами НАБУ в рамках розслідування стали підґрунтям для визнання Господарським судом міста Києва недійсним договору купівлі-продажу майнових прав, укладеного між ДП «УСТФ «Укртелефільм» та ТОВ «Лодокс». Відповідне рішення набрало законної сили. Наразі вживаються заходи для відшкодування збитків, завданих держпідприємству, триває реєстрації об’єктів нерухомості на користь державного підприємства.

*посади на момент вчинення злочину

НАБУ