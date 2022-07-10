У США чоловік убив колишню жінку – українську іммігрантку

В Америці, у місті Ліг-Сіті штату Техас, загинула 43-річна українська іммігрантка Юлія Дикіна-Джеймс. Юлію знали в Україні як людину, яка всіляко допомагала нашій армії та українцям у боротьбі з російськими загарбниками. Вона брала активну участь і організовувала акції підтримки нашої країни в США, збирала гроші для армії.

Проте сама Юлія стала жертвою домашнього насильства. Її застрелив колишній чоловік, з яким вона розлучилася у травні. У жінки залишилося троє дітей та літні батьки, яких на початку повномасштабного вторгнення в Україну вона вивезла до Америки.

Докладніше про це – в матеріалі OBOZREVATEL.

Допомагала українським військовим

Про те, що Юлія Дикіна загинула, у соцмережах повідомили її українські друзі, серед яких і відомий український генерал Дмитро Марченко.

«Сьогодні загинула Юлія Дикіна, це велике горе особисто для мене. Це горе для України, тому що загинула велика патріотка. Це горе для батьків, тому що загинула найкраща дочка, це горе для дітей, тому що загинула найкраща та улюблена мама», – написав генерал.

Він повідомив, що незважаючи на те, що Юлія жила в Америці, ще з 2014 року вона допомагала військовим та постраждалим у цій підлій війні. Вона не знаходила собі спокою. Юлія допомагала тисячам військових, багатьом людям та дітям.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юлія постійно брала участь у мітингах на підтримку нашої країни. Їй довелося вивозити своїх літніх батьків та трьох дітей із Вознесенська Миколаївської області до Америки, щоб урятувати їх від війни.

Юлію застрелив колишній чоловік

Проте у вівторок, 6 липня, вона загинула. Її застрелил колишній чоловік, 64-річний Кент Джеймс, з яким вона офіційно розлучилася ще у травні. Але колишнє подружжя продовжувало жити в одному будинку.

У вівторок вранці один із дітей прибіг до сусідів та попросив допомоги. Він повідомив, що його батько спливає кров’ю. Поліція, що прибула, виявила тіло Юлії у ванній, вона була застрелена. Кент застрелився сам у спальні.

Що саме сталося між колишнім подружжям, з’ясовує поліція. Але відомо, що ще в суді Юлія скаржилася, що Кент погрожує їй. Проте її слова не взяли до уваги і чоловікові не заборонили наближатися до неї.

Брат Юлії, Іван, який теж із сім’єю живе у США, повідомив, що не знав про загрозу життю сестри. Він повідомив кореспондентові телебачення, що якби знав про це, то сам би приїхав і забрав її. А тепер її діти залишилися сиротами, а він втратив близьку людину.

Наразі дружина брата організувала збір коштів для підтримки дітей загиблої українки.

«Юлія була янголом у плоті, а тепер стала справжнім янголом. Небесам пощастило з нею. Її любили всі, хто з нею зустрічався, вона дбала про своїх дітей та свою спільноту і пишалася тим, що вона американка українського походження. У неї було величезне серце, в яке міг уміститися цілий світ, вона мріяла про космос і щиро посміхалася. Вона була відданою, граціозною, енергійною і незабутньою. Життя Юлію позбавив її чоловік, який застрелив її, а потім наклав на себе руки. У неї залишилося троє дітей, батьки, брат і його сім’я, яким її дуже не вистачатиме», – написала дружина її брата Світлана.

Її робота була пов’язана з космосом

Юлія переїхала жити до США 15 років тому. Вона працювала у NASA, організовувала міжнародні конференції, пов’язані з космосом. В Україні вона закінчила Миколаївський аграрний університет у 2002 році.

Кілька років тому вона побувала у гостях у ректора вишу та подарувала йому книгу з автографом американського астронавта Террі Вейн Вітса. А потім передала астронавту подарунок від українського вишу – книгу про Миколаїв.