У столичній підземці затримали чоловіка з гранатою

Злочинця зупинили при спробі зайти з боєприпасом на станцію метро, яка є бомбосховищем для громадян. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

При перевірці документів на вході до станції метро «Славутич» поліцейські виявили чоловіка, який намагався занести на територію станції боєприпас.

Злочинець тримав гранату Ф1 та запал до неї у звичайному пакеті.

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка зафіксувала подію та затримала фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1980 року народження.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені за погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання чи придбання бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва