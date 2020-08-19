У столичных продавцов мировых брендов налоговая изъяла одежды и аксессуаров на ₴17,8 млн.

Столичная налоговая милиция разоблачила продавцов известных мировых брендов, которые не хотели платить налоги. Ориентировочная стоимость изъятого товара составила 17,8 млн гривен.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Киеве.

«В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины было установлено, что группа лиц реализовывала через сеть магазинов одежду и аксессуары известных брендов, но в бухгалтерском и налоговом учете эти операции не отображались. Для торговли дельцы использовали реквизиты подконтрольных предпринимателей — физических лиц», — говорится в сообщении.

Также во время проведения санкционированных обысков в офисных, торговых и складских помещениях, которые использовались фигурантами, изъято 44 банковские карточки подконтрольных предпринимателей — физических лиц. А также неучтенная одежда, обувь, аксессуары известных мировых торговых брендов.

«Общее количество изъятого товара составило 9,2 тысячи единиц ориентировочной стоимостью 17,8 млн гривен», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица для привлечения к уголовной ответственности и возмещения причиненного государству ущерба.