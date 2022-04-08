У столиці чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого з корисливих мотивів

Зловмисник спочатку кілька разів вдарив потерпілого молотком по голові, а потім задушив електричним шнуром. У пошуках ймовірного підозрюваного допомогла службова собака, яка швидко вивела на його слід. За скоєне фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівників житлово-комунального господарства про те, що біля сміттєвих контейнерів поблизу багатоповерхівки на вулиці Андрія Малишка вони виявили килим, всередині якого лежить мертвий чоловік з явними ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою терміново прибули слідчо-оперативна група, екіпаж патрульної поліції, кінологи та «швидка».

Як розповіла старша слідча Дніпровського управління поліції Юлія Петренко, на місці події правоохоронці з’ясували, що несумісні з життям травми потерпілий отримав внаслідок раптового конфлікту зі знайомим:

«Ми поспілкувалися зі свідками та встановили, що зловмисник та потерпілий посварилися під час спільного розпивання алкогольних напоїв у квартирі підозрюваного. Власник помешкання кілька разів вдарив свого опонента молотком по голові, потім затулив йому рот кляпом, аби не було чути крики про допомогу, і задушив електричним шнуром. Після цього нападник забрав у померлого телефон, а його тіло закутав у килим та виніс на смітник».

Поліцейські одразу розпочали встановлювати свідків злочину, а також залучили до пошуку зловмисника кінолога зі службовою собакою на ім’я Джульєтта. Собака взяла слід від місця виявлення потерпілого та привела правоохоронців до дверей квартири, в якій ймовірно сталося вбивство. Слідчо-оперативна група, оглядаючи місце події, також виявила сліди бурого кольору, схожі на кров.

«У ході невідкладного обшуку оселі підозрюваного ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився місцевий мешканець, 1962 року народження, який розповів, що вже встиг продати телефон померлого незнайомцю», — зазначила поліцейська.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Наразі за процесуального керівництва окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. Досудове розслідування триває», — додала Юлія Петренко.

Відділ комунікації поліції Києва