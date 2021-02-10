У столиці чоловіка затримали за крадіжку з автомобіля

Зловмисник пошкодив замок багажника та викрав із автівки особисті речі. За скоєне йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Працівники кримінальної поліції на проспекті Леся Курбаса помітили місцевого мешканця, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів. Він ніс акумулятор та сумку з компресором, походження яких зацікавило правоохоронців.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Антон Басараб, чоловік не зміг пояснити, звідки речі, а відтак для встановлення обставин та документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу:

«Провівши першочергові слідчі дії, ми з’ясували, що вказані речі місцевий мешканець викрав із припаркованого неподалік автомобіля «Ланос». За допомогою викрутки він зламав замок багажного відділення і забрав звідти акумулятор та автомобільний компресор. 62-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва