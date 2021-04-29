У столиці судитимуть чоловіка, який через ревнощі вбив знайому

Під час сварки зловмисник схопив зі столу ніж та наніс жінці смертельний удар у живіт. Поліцейські повідомили фігуранту про підозру та після проведення необхідних слідчих дій завершили досудове розслідування. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Подія трапилась у грудні минулого року на вулиці Радунській у Деснянському районі столиці. Тоді до столичної поліції зателефонував киянин та повідомив про те, що у квартирі виявив 34-річну цивільну дружину без ознак життя.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко, правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановили обставини загибелі жінки:

«Між цивільним подружжям існував довготривалий конфлікт на ґрунті ревнощів. У ході сварки зловмисник взяв зі столу ніж та вдарив співмешканку у живіт. Від отриманого поранення жінка померла на місці».

Правоохоронці затримали 38-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть потерпілої наступила внаслідок ножового поранення.

«Зібрані матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до Деснянського районного суду для визначення фігуранту покарання. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі», – додав Юрій Герасименко.

Відділ комунікації поліції Києва