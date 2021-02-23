У столиці судитимуть прибиральника, який викрав більше півмільйона гривень

Зловмисник знайшов у квартирі потерпілої велику суму грошей і поцупив їх. Аби ввести жінку в оману, фігурант написав записку, що кошти потрібні для врятування людини й він поверне їх через кілька років. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася наприкінці минулого року. Тоді до поліції Києва звернулася мешканка Голосіївського району із заявою про те, що її знайомий викрав із квартири велику суму грошей. Для відпрацювання виклику та встановлення обставин події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За словами слідчого Голосіївського управління поліції Ярослава Колодяжного, зловмисник близько року працював у квартирі потерпілої по господарству:

«В день скоєння злочину чоловік під час прибирання знайшов у шухлядці п’ятнадцять тисяч доларів США та три тисячі євро. Написав власниці помешкання записку, що нібито кошти потрібні для врятування знайомої людини і він бере їх у борг на декілька років. Після чого правопорушник покинув поменшання».

У рамках проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника. В орендованій квартирі на Київщині, яку фігурант винайняв на чужі документи.

«Під час невідкладного обшуку у цій квартирі ми виявили та вилучили чорнові записи фігуранта, мобільні телефони, сім карти, кошти у розмірі 2650 євро й 8930 доларів США. Інші викрадені гроші він витратив на власні потреби», — додав слідчий.

Почеркознавча експертиза підтвердила, що записку потерпілій писав її робітник — раніше не судимий 48-річний уродженець Запорізької області. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

«Ми завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до районного суду. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення», — підсумував старший лейтенант поліції Ярослав Колодяжний.

Відділ комунікації поліції Києва