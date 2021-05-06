У столиці затримали чоловіка, який до смерті побив знайомого

Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками сталася бійка, у результаті якої один наніс іншому смертельні травми голови. Відтепер зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у підсобному приміщенні на вулиці Кондратюка місцеві мешканці виявили чоловіка без ознак життя. На вказану адресу негайно виїхали швидка медична допомога та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці опитали сусідів та ймовірних свідків та встановили обставини події:

«Напередодні до чоловіка, який мешкав у підсобному приміщенні житлового будинку, прийшов знайомий. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, а потім бійка. Гість декілька разів вдарив знайомого в обличчя, у результаті чого останній впав, вдарився головою та помер. Після інциденту зловмисник втік».

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу правопорушника. Ним виявився 32-річний уродженець Волинської області, який останнім часом проживає у Києві. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим Оболонського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання судом затриманому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва