У столиці затримали чоловіка, який ледь не вбив товариша

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Після застілля між друзями розпочалася бійка, у ході якої зловмисник тричі вдарив киянина ножем. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікаря про те, що у квартирі на вулиці Жолудєва знаходиться 52-річний киянин з проникаючими ножовим пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління, яка належним чином задокументувала злочин.

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Як розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар, на місці події правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного та вилучили ніж зі слідами крові:

«У ході слідчих дій ми з’ясували, що напередодні двоє товаришів розпивали алкогольні напої. Згодом між чоловіками розпочалася сварка через розбіжності у політичних поглядах. Після конфлікт переріс у бійку, під час якої зловмисник схопив ніж та тричі вдарив ним опонента у груди. Потерпілому надали допомогу на місці, а згодом госпіталізували у лікарню, де прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує».

Раніше не судимого киянина, 1970 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучене знаряддя вчинення злочину направили на відповідну експертизу.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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