У столиці затримали двох молодиків, які пограбували перехожого

Зловмисники побили чоловіка та відібрали у нього наплічник. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Затриманим загрожує до шести років позбавлення волі.

На спецлінію 102 зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що на Оболонській площі двоє невідомих його побили та відібрали особисті речі. Оперативний черговий орієнтував на пошуки зловмисників найближчі патрулі, а на місце події направив слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.

З’ясувалось, що молодики помітили пішохода з мобільним телефоном у руках. Намагаючись відібрати гаджет, нападники побили чоловіка. Хлопці не очікували, що потерпілий буде чинити опір і відбиватися, тому схопили його наплічник та втекли з місця події. Правоохоронці затримали двох молодиків, підозрюваних у нападі та при них виявили речі, що належали киянину.

Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 16-річний та 22-річний кияни, які раніше не потрапляли у поле зору поліцейських.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Районний суд столиці обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва