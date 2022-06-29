У столиці затримали пару наркоділків з партією психотропної речовини на суму понад ₴200 000

Цивільне подружжя отримувало через телеграм-канал речовину PVP, яку в подальшому збували по всьому місту шляхом закладок наркозалежним особам. Тепер за свої дії вони можуть десять років провести за ґратами.

Вчора, 28 червня, дільничні офіцери Дарницького управління поліції виявили на вулиці Миколи Хвильового чоловіка та жінку, які розкладали згортки. При проведенні поверхневого огляду правоохоронці виявили у 28-річної киянки 33 згортки із кристалоподібною речовиною, психотропом «Alpha-PVP». Крім того, було встановлено, що спільники встигли сховати близько 150 закладок із забороненою речовиною.

Речові докази були знайдені та вилучені.

Слідчими Дарницького управління поліції було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання фігурантів, під час якого правоохоронці знайшли понад 400 грамів речовини, схожої на психотроп «Alpha-PVP», зіп-пакети для фасування та електронні ваги.

«Встановлено, що пара займалася збутом наркотичних речовин з початку 2022 року. Цивільні чоловік та жінка працювали кур’єрами у телеграм-каналі з продажу заборонених речовин та робили схованки по всьому місту», — повідомив начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Антон Жидовцев.

Наразі всі вилучені речовини направлені на проведення експертизи. Загальна вартість вилучених речовин за цінами «чорного ринку» може становити понад 200 000 тисяч гривень.

«Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми також проводимо оперативні заходи із встановлення каналу надходження наркотику до столиці та інших учасників цієї схеми», — додав правоохоронець.

Слідчі Дарницького управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. За погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Києва