У столиці затримали покидька, який пограбував 10-річну дитину

Поки хлопчик грався, зловмисник сів на його велосипед та почав рух. Його наздоганяв товариш потерпілого, однак порушник втік. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що у її малолітнього сина на вулиці Симиренка викрали велосипед. Для документування злочину та з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група районного управління.

Як розповів начальник територіального відділу поліції № 2 Святошинського управління поліції Дмитро Сіньков, поліцейські провели розшукові заходи та затримали ймовірного підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми з’ясували, що двоє хлопчиків залишили велосипеди біля дитячого майданчика, а самі гралися неподалік. Коли діти відволіклися, зловмисник сів на один із транспортних засобів та почав рух. Друг потерпілого намагався наздогнати порушника, однак він втік. Після скоєння злочину грабіжник швидко переодягнувся та встиг продати велосипед знайомому. Фігурантом виявився раніше судимий за майнові злочини киянин, 1999 року народження».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва