У столичному суді мати підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері напала на журналістку

Під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили відео сутички.

Попередньо встановлено, що подія трапилася в приміщенні суду, де сьогодні має відбутися слухання справи щодо вбивства підлітка, яке трапилося того року на станції столичного фунікулера.

Мати підозрюваного під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку.

Наразі для встановлення всіх обставин на місце направлено слідчо-оперативну групу територіального управління поліції. Водночас заяв та звернень щодо події до поліції на даний час не надходило

Відділ комунікації поліції Києва