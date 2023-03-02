У столиці чоловік під час застілля вбив свого товариша

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Між знайомими виник конфлікт під час спільного застілля, у результаті якого фігурант схопив ножа та наніс господарю оселі декілька ударів у різні частини тіла. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. За скоєне фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

На спецлінію 102 зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що у квартирі на проспекті Оболонському лежить чоловік в крові без ознак життя. На виклик одразу прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, патрульні поліцейські та лікарі.

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Правоохоронці встановили, що двоє товаришів влаштували застілля у помешканні, де згодом між ними виник конфлікт та бійка. У результаті фігурант схопив кухонного ножа та вдарив ним господаря помешкання у живіт та шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Зловмисника поліцейські затримали одразу після скоєння злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за скоєння аналогічного злочину.

Слідчі Оболонського управління поліції за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене особою яка раніше вчинила умисне вбивство. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Зловмиснику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва

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