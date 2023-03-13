У столиці чоловіку повідомили про підозру в убивстві перехожого

На зупинці громадського транспорту між порушником та потерпілим виник конфлікт, після якої фігурант наздогнав чоловіка та вдарив його ножем у груди. Від отриманого поранення мешканець Київщини помер у кареті швидкої допомоги. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на Повітрофлотському проспекті вони надають допомогу чоловіку із ножовим пораненням грудної клітини. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, а також слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції для встановлення обставин події.

У ході проведення першочергових заходів з’ясувалось, що потерпілий разом зі знайомим побачив на зупинці громадського транспорту чоловіка зі шприцом у руці та зробив йому зауваження. Згодом чоловіки відігнали невідомого від зупинки та пішли, однак порушник наздогнав їх та вдарив одного із товаришів ножем. Від отриманого поранення мешканець Київської області помер у кареті «швидкої» під час надання допомоги.

Працівники карного розшуку Солом’янського управління поліції розпочали пошуки кривдника та розіслали орієнтування найближчим нарядам патрульних поліцейських. Неподалік від місця скоєння злочину рядовий поліції, який проходить навчання в Академії патрульної поліції, помітив підозрілого чоловіка із ножем у руках та разом із небайдужими громадянами затримав нападника й тримав до приїзду правоохоронців. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у порушника ніж та направили його на проведення експертизи.

Фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець столиці, 1974 року народження, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із незаконним обігом наркотичних засобів у невеликих розмірах.

Слідчим Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України – умисне вбивство, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва