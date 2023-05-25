У столиці дільничні офіцери поліції затримали збувача амфетаміну

Правоохоронці зупинили чоловіка з майже 70 грамами розфасованої психотропної речовини, яку той хотів збути в Київській області. Слідчі повідомили наркозбувачу про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території Деснянського району столиці дільничні офіцери поліції на вулиці Драйзера викрили чоловіка, який під час перевірки документів зізнався, що має при собі пакетики з наркотиками. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група для документування події.

Як розповів старший дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції Іван Іванов, він разом зі своїми напарниками Станіславом Білаховим, під час профілактичних заходів з попередження вчинення злочинів на території району затримали 35-річного уродженця Київщини з майже 70 грамами білої порошкоподібної речовини:

«Слідчо-оперативна група вилучила 10 пакетиків з психотропною речовиною – амфетамін. Поліцейські встановили, що чоловік придбав заборонену речовину через телеграм-канал та мав намір збути у Київській області. За місцем постійного проживання фігуранта слідчі провели санкціонований обшук та вилучили ще один пакет з психотропом. Вилучене направлено на проведення експертизи».

Слідчі територіального підрозділу за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту у великих розмірах особливо небезпечної психотропної речовини. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва