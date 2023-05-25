У столиці дільничні офіцери поліції затримали збувача амфетаміну

Published

Правоохоронці зупинили чоловіка з майже 70 грамами розфасованої психотропної речовини, яку той хотів збути в Київській області. Слідчі повідомили наркозбувачу про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території Деснянського району столиці дільничні офіцери поліції на вулиці Драйзера викрили чоловіка, який під час перевірки документів зізнався, що має при собі пакетики з наркотиками. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група для документування події.

Возможно, это изображение цифровой электропроигрыватель

Як розповів старший дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції Іван Іванов, він разом зі своїми напарниками Станіславом Білаховим, під час профілактичних заходів з попередження вчинення злочинів на території району затримали 35-річного уродженця Київщини з майже 70 грамами білої порошкоподібної речовини:

Возможно, это изображение 1 человек

«Слідчо-оперативна група вилучила 10 пакетиків з психотропною речовиною – амфетамін. Поліцейські встановили, що чоловік придбав заборонену речовину через телеграм-канал та мав намір збути у Київській області. За місцем постійного проживання фігуранта слідчі провели санкціонований обшук та вилучили ще один пакет з психотропом. Вилучене направлено на проведення експертизи».

Слідчі територіального підрозділу за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту у великих розмірах особливо небезпечної психотропної речовини. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

Like

Tags:

You may also like...