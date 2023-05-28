У столиці двох братів викрили у зберіганні наркотиків

Слідчі вилучили з їх помешкань амфетамін, канабіс, наркотичні пігулки та направили їх на проведення експертиз. Розпочато кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до трьох років за ґратами.

Оперативники відділу поліції № 1 Святошинського управління поліції отримали інформацію про те, що у будинок на вулиці Підлісній систематично приходять наркозалежні.

У ході реалізації оперативної інформації поліцейські провели санкціонований обшук у квартирі 50-річного киянина, звідки вилучили 6 пакетиків з канабісом, 4 пакетики з амфетаміном, таблетки екстазі та 2 пакетики з пігулками білого кольору. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також, під час перевірки правоохоронці з’ясували, що 51-річний брат затриманого також зберігає у своїй квартирі заборонені речовини. За місцем його мешкання вилучили ще 3 пакетики з амфетаміном та паперовий згорток з речовиною рослинного походження. Встановлено, що чоловік перебуває на іспитовому строці за скоєння аналогічного кримінального правопорушення.

Поліцейські вилучили у порушників мобільні телефони, банківські картки, пристрої для куріння, ваги, колби та пакетики з нашаруваннями залишків речовин, схожих на наркотичні.

Усі речовини направлено на проведення відповідних експертиз.

Слідчі під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин. Після проведення ряду експертиз фігурантам буде повідомлено про підозри у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва