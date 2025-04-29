У столиці двох чоловіків затримали за вчинення грабежу під приводом обміну валют

Один зі зловмисників силою відібрав у жінки 21 900 доларів США та намагався втекти. Слідчі оголосили фігурантам про підозру та суд обрав спільникам запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що на території Києва діє група осіб, яка заволодіває грошовими коштами потерпілих, під виглядом обміну грошей. Оперативні працівники Дарницького управління поліції за допомогою фахівців кримінального аналізу та спільно з колегами управління карного розшуку столичного главку затримали двох підозрюваних під час скоєння чергового злочину. Ними виявилися місцеві мешканці 31 та 44 років.

Зловмисники розмістили на одному з фінансових порталів оголошення про обмін валют за курсом, значно вигіднішим за банківській, та домовилися про зустріч з «клієнткою» телефоном. На місці жінка передала «псевдовалютнику» 21 900 доларів США для підрахунку та обміну на гривні. Проте, чоловік після отримання коштів намагався втекти, але був затриманий правоохоронцями.

Згодом, разом із безпосереднім виконавцем злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали його спільника. На місці злочину та за місцями помешкання підозрюваних слідчі вилучили грошові кошти та інші речові докази.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва із Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва, повідомили порушникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений у великих розмірах в умовах воєнного стану. Крім того, затримані причетні щонайменш ще до одного аналогічного злочину. У минулому місяці зловмисники відібрали у киянина 30 000 доларів США.

Наразі суд обрав спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва