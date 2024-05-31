У столиці судитимуть дівчину, яку викрили на збуті психотропних речовин

Дільничні офіцери поліції виявили наркозбувачку на території Святошинського району. При собі дівчина мала згортки з психотропною речовиною «Альфа-PVP». За вчинене їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В березні, під час патрулювання дільничні офіцери поліції помітили дівчину, яка біля лісосмуги, поблизу кладовища, намагалась щось приховати. Як з’ясувалося, вона займалася збутом психотропних речовин через закладки й мала при собі чотири пакети з забороненими речовинами. Крім того, поліцейські встановили місця де, наркодилекрка вже встигла зробити закладки, звідки вилучили ще 11 згортків із психотропом.

Слідчо-оперативна група задокументувала факт кримінального правопорушення та вилучила заборонені речовини.

24-річну уродженку міста Тернополя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували її дії за ч.2 ст.307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 309 (Незаконне, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури зловмисниці було повідомлено про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено й обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене фігурантці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва