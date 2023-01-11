У столиці судитимуть злісного неплатника аліментів

Ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 46-річного мешканця столиці за фактом злісного ухилення від сплати аліментів на утримання дитини (ч. 1 ст. 164 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений, будучи батьком неповнолітнього сина, упродовж тривалого часу свідомо нехтував своїми батьківськими обов’язками зі сплати аліментів на утримання дитини до її повноліття та злісно ухилявся від виплати цих коштів за рішенням суду.

Зокрема, у період з червня 2020 року по жовтень 2021 року чоловік жодного разу не здійснив виплату аліментів. При цьому офіційно ніде не працював та не вживав жодних дій для пошуку роботи.

Станом на день досягнення сином повноліття сума заборгованості зі сплати аліментів становила понад 80 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно правопорушника скеровано до суду для розгляду по суті.

Викрито правопорушення прокурорами, дізнавачами та працівниками сектору ювенальної превенції Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві.

Слід зазначити, що за останній час це вже другий обвинувальний акт, скерований до суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 164 КК України (ухилення від сплати аліментів).

Так, ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури здійснювалось публічне обвинувачення в суді відносно 44-річного батька двох доньок, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання дітей. Сума заборгованості становила близько 211 000 грн. Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину, щиро розкаявся та виплатив всю заборгованість.

Київська міська прокуратура