У столиці затримано підозрюваного у зґвалтуванні молодої жінки з інвалідністю

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру 30-річному мешканцю Києва, який вчинив зґвалтування молодої жінки (ч. 1 ст. 152 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 02 серпня 2023 року.

Підозрюваний, під приводом допомоги у налаштуванні комп’ютеру, заманив потерпілу до себе в квартиру. Будучи обізнаним, що мешканка його під’їзду є інвалідом 2 групи та не зважаючи на її опір, вчинив зґвалтування. Після злочину підозрюваний відпустив потерпілу, а сам з місця вчинення злочину втік.

24-річна жінка одразу повідомила про злочин родичів та поліцію.

Зусиллями працівників Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві, Управління карного розшуку та прокурорів окружної прокуратури зловмисника вдалося встановити та затримати. На теперішній час слідство триває.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура