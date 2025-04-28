У столиці жінка пограбувала свою знайому

Зловмисниця, застосувавши фізичну силу, повалила потерпілу на підлогу, відібрала з рук її мобільний телефон та втекла. За скоєний злочин порушниці загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Печерського управління поліції звернулася 30-річна жінка, яка повідомила про те, що її знайома, після сутички в під’їзді між ними, силою відібрала iPhone.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та оперативні працівники територіального управління поліції.

Правоохоронці встановили всі обставини події та зʼясували, що між жінками існує давній конфлікт через гроші. Зловмисниця відібрала мобільний телефон в якості уявного боргу, стверджуючи, що потерпіла винна їй. Поліцейські вилучили мобільний телефон, і після закінчення досудового розслідування його буде повернуто власниці.

За вчинення грабіжу в умовах воєнного стану слідчі повідомили 34-річній місцевій мешканці про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Відтепер порушниці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва