У Стрию місцевого мешканця затримали за підозрою у пограбуванні

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану передбачено максимальне покарання за крадіжки, грабежі, розбої, вимагання та мародерство.

30 квітня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від адміністратора одного з магазинів, розташованого на вулиці Красівського у Стрию. Заявниця повідомила, що невідомий чоловік заволодів товаром у торгівельній залі та втік.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції.

Проведеними заходами поліцейські встановили особу зловмисника, 27-річного місцевого жителя, та затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили за фактом кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області