У стриптиз клубі в центрі Києва виявили приховані відеокамери

Шевченківський райсуд міста Києва затвердив угоду в справі про незаконне використання спецзасобів для негласного отримання інформації.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 листопада.

За матеріалами справи, у кінці 2021 року чоловік влаштувався керівником служби безпеки в нічний розважальний заклад для дорослих Princess Men’s Club, що працює в центрі Києва, на Хрещатику.

З метою збереження майна та фіксації правопорядку в закладі обвинувачений купив на радіоринку «Караваєві Дачі» спеціальні прилади: 10 предметів з пластиковими корпусами, дротами та відеокамерами, 3 предмети, зовні схожі на акустичні колонки з дротами та камерами, а також відеореєстратор.

У подальшому відеокамери в клубі замаскували у датчики пожежної безпеки й акустичні колонки та підключили до відеореєстратора.

12 вересня 2022 року в Princess Mens Club пройшов обшук і приховані відеокамери вилучили.

Працівник клубу, який купував їх, через рік уклав угоду з прокурором і заплатить 17 тисяч гривень штрафу.

Обшук проводився у рамках розслідування Управління СБУ в Києві та Київської області. За версією слідства, на території Києва діє організована група, яка використовує в нічних розважальних закладах спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. Організатором є громадянин України, за вказівкою якого у закладах встановлюються приховані відеокамери нібито з метою отримання компромату про відвідувачів під час надання їм інтимних послуг.

До своєї діяльності організатор залучив ще двох осіб, які відповідають за легальну частину діяльності нічних розважальних закладів, оснащення їх спеціальними технічними засобами, а також ведення так званої «чорної бухгалтерії». У справі фігурують директор розважального клубу Tootsie Club Karaoke і особа, яка контролює «чорну бухгалтерію». Відповідальним за зберігання відзнятого матеріалу вважається фактичний власник ресторану «ЛЕО». Його довіреною особою, за версією слідства, є громадянин України, який контролює використання спеціальних технічних засобів у розважальних закладах Scarlette Karaoke Strip Club та Princess Men’s Club.

Попередньо відомо, що суд продовжив розслідування справи до кінця лютого 2024 року. У нічних закладах виявлено багато зброї, тому слідчі планували також допитати працівника добровольчого формування, яке на момент повномасштабного вторгнення РФ обліковувало видачу вогнепальної зброї та боєприпасів добровольцям.