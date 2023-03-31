У суді було доведено винуватість жителя Хмільницького району в умисному вбивстві знайомого

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури та визнав винуватим 68-річного жителя Хмільницького району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Прокурором доведено, що між обвинуваченим та його знайомим, які у вечірній час 06.02.2021 вдома у злочинця спільно вживали алкогольні напої, виникла словесна суперечка.

У ході конфлікту у зловмисника виник умисел на позбавлення життя знайомого. Обвинувачений наніс потерпілому декілька ударів сокирою по голові від яких чоловік помер на місці події.

Суд визнав підсудного винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

На цей час вирок законної сили ще не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури