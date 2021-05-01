У Сумах чоловік на очах у поліцейських побив та пограбував чоловіка

Патрульні саме проїжджали неподалік, коли стали очевидцями бійки у сквері імені Харитоненка.

Один чоловік бив іншого, який лежав на землі, потім дістав щось із його кишені й побіг геть. Інспектори негайно попрямували за нападником, але той намагався втекти й від поліцейських.

Патрульні чоловіка наздогнали та затримали. Своєї причетності до події він не заперечував.

Також поліцейські відшукали потерпілого. Після отриманих травм він не розумів, що сталося та де перебуває. Охоронці порядку викликали йому швидку, лікарі надали чоловікові необхідну допомогу. Коли потерпілий трохи отямився, то впізнав і свої речі, і нападника.

Надалі обставини справи з’ясовуватимуть слідчі. // Вартові еспресо