У Сумах двоє іноземних студентів зґвалтували дівчину

Менше доби знадобилось співробітникам управління карного розшуку поліції області та співробітникам відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції аби встановити та розшукати зловмисників, які скоїли особливо тяжкий злочин.

Із заявою про злочин до поліції звернулась сумчанка, яка повідомила, що її 25-річну доньку зґвалтували невідомі. Поліцейські відразу розпочали пошуки зловмисників.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили, що злочин скоїли двоє іноземців, які навчаються у Сумських вишах. Одному з них 22 роки, другому – 20.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 «Зґвалтування» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області