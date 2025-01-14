У Сумах шахрай виманював гроші у волонтерів, видаючи себе за спецпризначенця
Видаючи себе за військовослужбовця, чоловік виманив у волонтерів майже шість мільйонів гривень.
У Сумах правоохоронці встановили факти злочинної діяльності псевдовійськового. 24-річному чоловіку повідомили повідозру через те, що він видавав себе за військовослужбовця і виманював гроші у волонтерів. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Відомо, що протягом тривалого часу він розповідав волонтерам вигадані історії про те, як він зі своїм підрозділом виконують надважливі завдання у зоні проведення активних бойових дій. Тому й просив допомогти.
«Більш того, протягом 2023 року ГО здійснила 163 транзакції, перерахувавши на рахунки псевдовійськового нібито для потреб його підрозділу 2 млн 568 тис. грн», – йдеться у повідомленні. Також волонтери придбали та передали йому 9 транспортних засобів на 1,7 млн грн, які той продав. // ГлавкомTweet