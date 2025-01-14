У Сумах шахрай виманював гроші у волонтерів, видаючи себе за спецпризначенця

Видаючи себе за військовослужбовця, чоловік виманив у волонтерів майже шість мільйонів гривень.

У Сумах правоохоронці встановили факти злочинної діяльності псевдовійськового. 24-річному чоловіку повідомили повідозру через те, що він видавав себе за військовослужбовця і виманював гроші у волонтерів. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Повідомляється, що підозрюваний не має жодного відношення до військової служби, проте йому вдалось переконати голову громадської організації у своїй приналежності до сил спеціального призначення.

Відомо, що протягом тривалого часу він розповідав волонтерам вигадані історії про те, як він зі своїм підрозділом виконують надважливі завдання у зоні проведення активних бойових дій. Тому й просив допомогти.

Шахрай отримав від волонтерів під приводом придбання засобів захисту, амуніції тощо 1,8 млн грн.

«Більш того, протягом 2023 року ГО здійснила 163 транзакції, перерахувавши на рахунки псевдовійськового нібито для потреб його підрозділу 2 млн 568 тис. грн», – йдеться у повідомленні. Також волонтери придбали та передали йому 9 транспортних засобів на 1,7 млн грн, які той продав. // Главком