У Сумах взяли під варту чоловіка, який зарізав власну матір

За клопотанням Сумської місцевої прокуратури 46-річному чоловікові, який позбавив життя власну матір, рішенням суду 22 вересня 2020 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 19 вересня 2020 року в. м. Суми у приватному будинку.

Того дня між матір’ю та сином виникла сварка. Жінка почала дорікати синові тим, що він зловживає спиртним. Довго слухати настанови чоловік не став, схопив зі столу ніж та вдарив ним матір декілька разів у спину та шию. Від отриманих травм 70-річна жінка померла на місці. Бездиханне тіло чоловік скинув у погріб. З місця події втік. Того ж дня онук виявив труп бабусі та повідомив у поліцію.

Медики нарахували на тілі загиблої 9 колото-різаних ран. Співробітники поліції оперативно встановили та затримали причетного до вбивства. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.