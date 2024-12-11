У Сваляві дві жінки побили працівників ліцею та пошкодили майно

Слідчі Відділення поліції №1 Мукачівського РУП завершили досудове розслідування у справі щодо вчинення хуліганських дій у одному з навчальних закладів міста Свалява. Обвинувальні акти з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду

На Закарпатті перед судом постануть дві жительки міста Свалява, які вчинили хуліганські дії на території місцевого ліцею.

Йдеться про подію, що трапилася у листопаді цього року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про бійку у одному з навчальних закладів міста. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що до вчинення неправомірних дій причетні дві місцеві жительки, віком 47 та 28 років.

Події передував конфлікт між підлітками, у який втрутилися рідні одного з неповнолітніх. Жінки пошкодили вікна на будівлі закладу та заподіяли легкі тілесні ушкодження трьом співробітникам ліцею.

Наразі слідчі Відділення поліції №1 Мукачівського РУП завершили досудове розслідування у справі. Обвинуваченим інкримінують ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство.

Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду. За скоєне жінкам загрожує до 5 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області