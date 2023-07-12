У Сваляві поліція затримала торговця боєприпасами

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Зловмисника впіймали під час зустрічі з клієнтом.

Співробітники кримінальної поліції Відділення поліції № 1 Мукачівського РУП отримали оперативну інформацію про підготовку до збуту на території обслуговування бойових гранат.

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Для попередження розповсюдження небезпечних предметів серед населення правоохоронці провели ряд негласних заходів та встановили особу, причетну до злочину – 38-річний місцевий житель.

Оперативникам вдалося встановити, що фігурант вже підшукав клієнта та назначив з ним зустріч. В результаті зловмисника затримали одразу після передачі пакунку з «товаром» й отримання взамін грошових коштів.

З місця події слідчі вилучили гранату РГД-5, а також майже три десятки набоїв калібру 5,45 до автоматичної зброї. Наразі оперативники встановлюють походження вказаних предметів.

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Причетного до збуту боєприпасів поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне поводження з боєприпасами.

За скоєне підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області

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