У Сваляві поліція затримала торговця боєприпасами

Зловмисника впіймали під час зустрічі з клієнтом.

Співробітники кримінальної поліції Відділення поліції № 1 Мукачівського РУП отримали оперативну інформацію про підготовку до збуту на території обслуговування бойових гранат.

Для попередження розповсюдження небезпечних предметів серед населення правоохоронці провели ряд негласних заходів та встановили особу, причетну до злочину – 38-річний місцевий житель.

Оперативникам вдалося встановити, що фігурант вже підшукав клієнта та назначив з ним зустріч. В результаті зловмисника затримали одразу після передачі пакунку з «товаром» й отримання взамін грошових коштів.

З місця події слідчі вилучили гранату РГД-5, а також майже три десятки набоїв калібру 5,45 до автоматичної зброї. Наразі оперативники встановлюють походження вказаних предметів.

Причетного до збуту боєприпасів поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне поводження з боєприпасами.

За скоєне підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області