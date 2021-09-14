У Тернополі невідомі в парку побили 17-річну дівчину

У понеділок, 13 вересня, у міському парку Тернополя невідомі напали на 17-річну дівчину і побили її. До травмованої неповнолітньої довелось викликати швидку.



Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус у Фейсбуку.

“О 00:17 бригада швидкої виїжджала на вул. Руську до 17-річної пацієнтки. Зі слів подруги, дівчину побили незнайомі у парку”, — розповів Михайло Джус.

Він зазначив, що працівники швидкої викликали наряд поліції на місце події, а дівчину госпіталізували.

“Із закритою травмою грудної клітки, травмою лівої щоки потерпілу, після наданої медичної допомоги, доставлено у дитячий травмпункт”, — додав очільник ЦЕМД.

Зараз правоохоронці встановлюють особи нападників та причини побиття дівчини. // Діло