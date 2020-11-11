У Тернополі вбивцю тату-майстрині засуджено до довічного ув’язнення (відео)

У Тернополі оголосили вирок Андрію Горбатюку, який убив тату-майстриню Тетяну Підвашецьку.

11 листопада відбулося останнє судове засідання у справі вбивства 27-річної тернополянки Тетяни Підвашецької.

Нагадаємо, 16 квітня 2019 року у Тернополі в одній з квартир на вулиці Курбаса було знайдено тіло 27-річної місцевої тату-майстрині Тетяни Підвашецької.

За даними правооохоронців – дівчину вбили. Підозрюваним оголосили знайомого Тетяни – Андрія Горбатюка. Хлопця за кілька годин затримали у Львові.

Отже, 11 листопада у Тернополі судді оголосили вирок у даній справі. Його зачитували більше години.

Відтак, суд визнав Андрія Горбатюка винним у даному злочині та призначив йому покарання – довічне ув’язнення. // Голос