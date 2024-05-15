У Тернополі затримали підозрювану у вчиненні серії крадіжок

Фігурантка викрадала товари з магазинів в обласному центрі. За вчинене їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Упродовж квітня до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло декілька повідомлень від адміністраторів мережевих торгових закладів про крадіжки з крамниць.

Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що до злочинів причетна 50-річна жителька Тернополя.

У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що зловмисниця виносила з мережевих магазинів різний товар: побутову хімію, косметичні засоби, продукти та інші речі повсякденного вжитку. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить більше 10 тисяч гривень. Поліцейські довели причетність зловмисниці до восьми крадіжок. Слідчо-оперативні заходи тривають.

Наразі фігурантці оголошено підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області