У центрі Запоріжжя викрили бордель

За надання сексуальних послуг «жриці кохання» отримували від 1800 грн.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Запорізькій області.

У центрі Запоріжжя співробітники правоохоронних органів прикрили діяльність борделю. На момент обшуку в ньому перебували 28-річна адміністратор, яка відповідала на дзвінки і брала гроші від клієнтів, і п’ятеро робітниць-повій.

Поліцейські встановили, що в борделі кожну зміну працювали по 10 дівчат віком від 19 до 33 років.

Місячний оборот закладу становив 700 тисяч гривень.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 34 тисячі гривень, мобільні телефони, ноутбуки і блокноти із записами. // 1news.zp.ua