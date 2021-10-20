У вбивстві 50-річного учасника АТО підозрюють його односельчанина

Суд задовольнив клопотання прокурорів Золочівської окружної прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 25-річному чоловіку, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2021 року в одному із сіл Золочівського району у будинку, де підозрюваний орендував кімнату, він разом із своїм 50-річним сусідом розпивали алкоголь. Під час застілля між знайомими виник конфлікт, у ході якого фігурант почав наносити потерпілому численні удари по голові та грудній клітці. В результаті наступного дня від отриманих травм учасник АТО помер.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури