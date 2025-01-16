У вбивстві своєї новонародженої дитини підозрюють 25-річну жительку Черкащини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Золотоніської окружної прокуратури 25-річній мешканці Золотоніського району Черкаської області повідомлено про підозру у вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України).

За даними слідства, в січні 2025 року жінка в підсобному приміщенні магазину, де працювала продавцем, самостійно народила доношену, життєздатну, зрілу доньку, яка не мала несумісних із життям вад розвитку.

Одразу після народження дитини позбавила її життя шляхом нанесення тілесних ушкоджень, у виді закритої черепно-мозкової травми з крововиливами. В результаті нанесених травм настала смерть дитини.

Пакунок з тілом дитини знайшов місцевий житель на сміттєзвалищі.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу.

Довідково: санкція статті ст. 117 КПК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури