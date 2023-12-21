У Верховному Суді підтвердили покарання для розбещувача малолітніх дівчаток

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури Верховний Суд залишив без змін вирок стосовно киянина, який вчинив закінчений замах та розбещення малолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 КК України).

Його засуджено до максимального покарання, передбаченого за вчинення цього злочину – 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді всіх інстанцій довели, що чоловік проникав у львівські школи, перевдягнутим у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі. Він заходив у жіночий туалет, де чекав на дівчаток. Коли заходили потерпілі – представлявся лікаркою та намагався їх «оглянути».

Наразі засуджений відбуває призначене судом покарання.

Відомості щодо нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Офіс Генпрокурора