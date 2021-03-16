У викраденні людини і вимаганні €40 тис. та ₴1,6 млн. підозрюють співробітника СБУ та ще трьох осіб (фото)

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора викрито і повідомлено про підозру співробітнику одного з центральних підрозділів СБУ та двом особам за фактами незаконного викрадення людини і вимагання грошових коштів (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України), ще одній особі – за фактом вимагання (ч.2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, в лютому 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, вони викрали потерпілого та вимагали у нього 40 тис євро та 1,6 млн грн. При цьому погрожували йому вбивством, застосуванням насильства, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також притягненням до кримінальної відповідальності за сфальсифікованим обвинуваченням у фінансуванні тероризму та незаконному зберіганні бойових припасів.

Всім підозрюваним судом обрані запобіжні заходи. За клопотаннями, погодженими прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора співробітнику СБУ судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу співробітників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Вживаються заходи щодо встановлення усіх осіб, причетних до вчинення цих злочинів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора