У Вінниці поліцейські викрили міні-нарколабораторію з виготовлення амфетаміну (відео)

26 листопада слідчі Вінницького відділу поліції спільно з поліцейськими управління боротьби з наркозлочинністю з залученням задокументували злочинну діяльність 40-річного наркоторговця. За місцем його проживання вилучили наркотичні речовини, приладдя та прекурсори для їх виготовлення. За наявною інформацією оперативників, правопорушник близько півроку займався виготовленням та збутом наркотичних засобів.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю викрили 40-річного вінничанина, який за місцем проживання виготовляв та розповсюджував наркотичні засоби.

За словами начальника Вінницького відділу поліції Віталія Курчика, за місцем проживання у підозрюваного поліцейські вилучили канабіс, пакетики з амфетаміном, прекурсори. Крім того, поліцейські виявили приладдя для виготовлення наркотичних засобів, зокрема колби, ваги.

Правопорушник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Слідчі дії проводилися в рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також у діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За такі правопорушення передбачено позбавлення волі строком до 3 років.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області