У Вінниці судитимуть іноземця, який ошукав пенсіонерів на ₴45 тис.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно іноземця, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно).

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні цього року 37-річний громадянин сусідньої держави ошукав двох вінницьких пенсіонерів. Чоловік, маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, переконував потерпілих, що продає їм дорогі товари відомих світових брендів, ринкова вартість яких обчислюється тисячами доларів США.

Зокрема іноземець пропонував придбати столові прибори, нібито виготовлені з дорогоцінних матеріалів, дорогу побутову техніку, брендові годинники тощо. Ошукані пенсіонери, будучи переконані, що дійсно купують цінні товари, добровільно передавали «продавцеві» грошові кошти.

Загалом чоловік виманив у потерпілих 45 тис. грн. Після оборудки він зник із грошима у невідомому напрямку, а потерпілі, зрозумівши, що їх ошукали, звернулися до правоохоронних органів.

У разі доведення винуватості в судовому порядку, обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури